Широкая Масленица развлечет гостей Музея национальной архитектуры и быта 17 февраля

14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Широкая Масленица пройдет в Музее народной архитектуры и быта 17 февраля, сообщили БЕЛТА в учреждении.
Посетителей скансена (музея под открытым небом) ждет увлекательная программа с традиционными масленичными обрядами "Похороны деда" и "Посещение повивальной бабки", квестом и мастер-классами по изготовлению праздничной куклы-оберега и другими забавами и играми для всей семьи. Гости попадут на представления кукольного театра "Батлейка" и теневой батлейки "Вертеп", посетят уникальную выставку приспособлений для изготовления сыра и масла.
Порадуют любителей традиционной народной музыки и напевов выступления приглашенных коллективов, а также минской фолк-рок группы Re1ikt. И, конечно, все вместе зрители поучаствуют в кульминации масленичных гуляний - сжигании чучела зимы "Марены".-0-
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