Широкое празднование 400-летия белорусского "Букваря" состоится в конце августа - начале сентября

24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Основные мероприятия празднования 400-летия белорусского "Букваря" пройдут в конце августа и начале сентября, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель директора Национальной библиотеки Беларуси Александр Суша.

"Первой в мире книге под названием "Букварь" сегодня исполняется 400 лет. В этот самый день в 1618 году увидел свет "Букварь славянского языка", и что важно, к его появлению имели отношение наши предки. Его составили монахи и преподаватели Виленского православного монастыря Святого Духа, а напечатан он был в городке Евье под Вильно, в одном из самых старинных и влиятельных белорусских издательств в Великом княжестве Литовском, где выходило немало книг на церковнославянском, старобелорусском и польском языках", - отметил Александр Суша.

Мероприятия по празднованию 400-летия "Букваря" идут уже с начала года. В Национальной библиотеке Беларуси состоялись выставки, которые продемонстрировали 400-летнюю историю букварей, а также рассказали о букварях народов мира.

Широкое празднование 400-летия белорусского "Букваря" запланировано на конец августа и начало сентября. В частности, организуют презентацию факсимильного издания первого белорусского "Букваря". Это совместный проект с библиотекой Миддл Темпл в Лондоне и с посольством Беларуси в Великобритании. Готовится перевод "Букваря" на современный белорусский язык и перевод исследования, посвященного первому букварю. Все эти издания будут презентованы ко Дню знаний и в День белорусской письменности.

Кроме того, в календаре праздничных мероприятий - круглые столы в Вильнюсе, Лондоне, Копенгагене. В планах также мероприятия в Москве и других городах Европейского континета.

Как рассказал Александр Суша, в мире сохранились только два экземпляра первого "Букваря". Один из них, неполный, находится в Дании, в Королевской библиотеке. Второй, полный экземпляр - в Великобритании, в библиотеке Миддл Темпл, которая располагается в историческом районе Лондона, где некогда имели свою резиденцию знаменитые рыцари-тамплиеры.

Сегодня неизвестно точно, кто был инициатором и создателем "Букваря". Наиболее вероятными авторами или составителями книги являются известные православные деятели Мелетий Смотрицкий и Леонтий Карпович. Финансовую поддержку изданию оказал князь Богдан Огинский.

"Таким образом, нам есть чем гордиться - первый в мире "Букварь" придумали наши предки. А сегодня с "Букваря" начинается дорога в мир знаний детишек не только в Беларуси, но и во многих странах мира, а название "Букварь" вошло в современные белорусский, русский, украинский, болгарский, боснийский языки, а также в абхазский, аварский, адыгейский, алеутский, балкарский, гагаузский, дагестанский, цыганский, чувашский, чукотский, эвенкийский и другие языки", - заключил Александр Суша.-0-