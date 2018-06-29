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Шоу братьев Запашных на "Славянском базаре" отменено

Культура 29.06.2018 | 16:11
Фото из архива
Фото из архива
Славянский базар в Витебске-2018 Новости темы Славянский базар в Витебске-2018
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29 июня, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Шоу братьев Запашных на "Славянском базаре в Витебске" отменено, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Дирекции фестиваля.

"Шоу братьев Запашных "UFO. Цирк с другой планеты", заявленное в программе фестиваля с 7 по 18 июля, отменено по причине невыполнения обязательств партнерской организацией, обеспечивающей выступление артистов циркового шоу", - проинформировали в дирекции.

Дирекция фестиваля предлагает всем зрителям, которые приобрели билеты на шоу, обменять их на билеты на любые проекты фестиваля со скидкой 10%. Предложение действительно по 18 июля. Скидки по данному предложению не суммируются с предложениями и скидками по другим акциям.

Обменять и/или вернуть билеты можно во всех кассах Витебска и у билетного оператора kvitki.by.-0-

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Теги
Витебск, Славянский базар, фестиваль
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