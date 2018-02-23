Шоу братьев Запашных возглавляет топ продаж билетов на мероприятия "Славянского базара"

23 февраля, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Шоу братьев Запашных "UFO. Цирк с другой планеты" возглавляет топ продаж билетов на мероприятия "Славянского базара в Витебске", сообщили корреспонденту БЕЛТА в дирекции фестиваля.
В лидерах продаж также билеты на концерты Николая Баскова, Елены Ваенги, Хора Турецкого и Тимати, который впервые выступит на "Славянском базаре". Востребованы билеты на концерты торжественного открытия и закрытия форума, взрослый и детский музыкальные конкурсы.
23 февраля в Витебске стартовал первый этап продаж билетов. Первые три дня приобрести их можно только в кассах областного центра. Такие привилегии предусмотрело специально для витебчан руководство дирекции фестиваля. Однако воспользоваться такой возможностью могут и другие желающие. Например, в Витебск сегодня ради этого приехал житель Смоленска, который приобрел сразу десяток билетов, рассказали сотрудники дирекции, отметив, что продажи стартовали достаточно активно, а очереди в кассы были уже за час до открытия.
XXVII Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске" пройдет с 12 по 16 июля. Дополнительные мероприятия запланированы до и после форума. Программа фестиваля включает концертные и развлекательные программы, мероприятия для молодежи, любимые многими "Театральные встречи" и "Кинопрограмму". На улицах и площадях Витебска снова развернется фэст уличного искусства "На семи ветрах" с интерактивными проектами уличных театров, музыкантов, перформеров, кукольных театров и артистов. Свое пятилетие отметит проект "Кукольный квартал", в рамках которого спектакли для детей и взрослых предложат кукольные театры из Беларуси, России, Украины. В подтверждение статуса фестиваля искусств запланированы цирковые проекты - шоу братьев Запашных "UFO. Цирк с другой планеты" и цирк-шапито Николая Челнокова "Клоунариум".-0-
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