Шоу "Иллюзионисты" впервые покажут в Минске

31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Шоу "Иллюзионисты", которое объехало 200 городов в 25 странах, впервые покажут в Минске 1-4 февраля, сообщили корреспонденту БЕЛТА организаторы.

Премьера шоу состоялась в 2012 году на сцене Сиднейской оперы в Австралии. С тех пор были установлены рекордные кассовые сборы в Сиднее, Мельбурне, Лондоне и Мехико. После оглушительного успеха в США, Австралии, Канаде и Великобритании шоу "Иллюзионисты" продолжает покорять Европу.

"Иллюзионисты" были созданы командой опытных продюсеров во главе с Саймоном Пейнтером и Тимом Лоусоном. В шоу участвуют от пяти до восьми иллюзионистов. В новой версии "Иллюзионистов" примут участие: фальсификатор Джеймс Мор, великий маг Луиш де Матош, алхимик Леонардо Бруно, незабываемый Энзо, мастер побега Эндрю Бассо, манипулятор Ю Хо-Джин и фокусница Жозефин Ли. Каждый обладает незаурядными способностями. В лучших традициях Гудини и Копперфильда шоу наполнено изощренной магией, смертельно опасными трюками и загадками для ума.

"В наше время высоких технологий просто классической магией удивить зрителей сложно. Поэтому к трюкам мы добавили театральности, специальных эффектов, интерактива, в общем, сделали представление еще более зрелищным. Собрать вместе иллюзионистов такого уровня и заставить их адаптировать свои номера под шоу крайне сложно. Но я уверен в их мастерстве. Сам до сих пор поражаюсь, как они это делают", - говорит продюсер Саймон Пейнтер. -0-