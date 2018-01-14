Шпалеру XVII века презентуют на выставке в Минске

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Шпалера "Самсон на пиру у филистимлян" из частной коллекции будет представлена 15 января на выставке в Минске, сообщили БЕЛТА в Национальном художественном музее.

Это произведение из серии тканей "История Ветхого Завета", выполнявшихся по картонам художника Симона Вуэ в XVII веке в мастерских Парижа, будет экспонироваться в Национальном художественном музее Беларуси. Сюжет основан на библейском предании о ветхозаветном герое Самсоне, который боролся против филистимлян, поработивших его народ. Благодаря своим длинным волосам Самсон обладал большой физической силой, секрет этот он тщательно хранил. Однажды Самсон страстно влюбился в филистимлянку Далилу, которая обманом смогла узнать его тайну и сообщила ее филистимлянам. У спящего Самсона остригли волосы, и герой утратил свое могущество. Филистимляне схватили Самсона, ослепили его, заковали в цепи и бросили в тюрьму. В благодарность богам за победу над Самсоном филистимляне устроили пир в храме и приказали привести на пир героя для забавы. К этому времени волосы Самсона отрасли и сила постепенно к нему вернулась. Мальчик-поводырь по просьбе Самсона подвел его к центральным столбам храма. Опершись руками о две колонны, поддерживающие свод, Самсон разрушил здание, и все пирующие погибли.

Симон Вуэ (1590-1649) - художник-монументалист, портретист, декоратор. С 1630 года стал Первым художником короля Людовика XIII и успешно руководил мастерской королевских шпалер. Одна из серий картонов для мастерских посвящалась истории Ветхого Завета и включала 8 тканей. Существует легенда, что шпалера "Самсон на пиру у филистимлян" была заказана самим королем для украшения дворцовых интерьеров в Лувре. Шпалера известна в нескольких повторениях, принадлежащих разным французским мастерским XVII века. Представленная на выставке шпалера, вероятно, выполнена в парижской мастерской Александра Команса в первой половине XVII века.-0-