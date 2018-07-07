Шурпой из бобра и живой водой встречают гостей площадки "Молодежная" на празднике "Купалье"

7 июля, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Выставка агроэкотуризма Беларуси "Адпачывайце ў вёсцы!" впервые проходит на празднике "Купалье" ("Александрия собирает друзей"), передает корреспондент БЕЛТА.

Экспозиция развернулась на площадке "Молодежная", где сельские усадьбы и их партнеры презентуют свои турпродукты. Гостей встречают ухой, шурпой, домашними сырами, медом и другими вкусностями. Одна из изюминок площадки в том, что здесь угощают всех желающих живой водой из святых источников Могилевской области: Трофимовой криницы (Шкловский район), Голубой криницы (Славгородский район), Каскада криниц Захаренка (Быховский район).

Здесь можно приобрести сувениры и ремесленные изделия, поучаствовать в различных мастер-классах: по парению в бане, массажу, организации чайной церемонии, мыловарению. В павильоне Могилевского областного управления "Белагропромбанка" (банк реализует проект в поддержку и развитие агроэкотуризма) можно узнать все о белорусских усадьбах и сельском отдыхе в стране, получить печатную раздаточную продукцию, а также посмотреть видеоролики и фильмы об отдыхе в белорусской деревне с национальным колоритом.

Могилевская область на выставке представлена туристическим кластером "Край животворных криниц". Это более десяти сельских усадеб и их партнеры, объединившиеся для организации более эффективной экономической работы с акцентом на традиционный и креативный турпродукт, продвижения и развития внутреннего туризма. К примеру, агроусадьба "Лазеньки" (Могилевский район) совместно с партнерами развернула целый банный дворик, где работают мобильные бани, реализовывается ремесленниками сопутствующая продукция, проводятся тематические мастер-классы, акции и конкурсы. А сельская усадьба "У Дудзiка" (Быховский район), которая делает акцент на домашней кухне, потчует гостей необычной шурпой, приготовленной из мяса дикой косули и бобра.

За музыкальную программу и хорошее настроение на площадке отвечает творческий тандем Международного музыкально-спортивного праздника "Большая бард-рыбалка". В течение двух дней праздника гостей ждут выступления музыкантов и бардов из Беларуси, России, Польши и Украины.

Гуляния традиционно проходят в живописном месте на берегу Днепра, около моста, который соединяет не только два населенных пункта - Александрию и Копысь, но и две области - Могилевскую и Витебскую.-0-