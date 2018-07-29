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Симфонический оркестр Беларуси выступил с "Вечерней симфонией" в Бресте

Культура 29.07.2018 | 09:19
Во время концерта
Во время концерта

29 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Государственный академический симфонический оркестр Беларуси 28 июля выступил на Дне города Бреста с программой "Вечерняя симфония-2018", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Александра Гайдук
Александра Гайдук

Концерт в подобном формате состоялся в областном центре впервые. Сцена расположилась на главной городской площади. Насладиться выступлением симфонического оркестра Беларуси под управлением маэстро Александра Анисимова могли все желающие. Брестчане с удовольствием воспользовались такой возможностью, многие пришли семьями. Концерт под открытым небом прошел с аншлагом.

Первые мелодии зазвучали в 22.00. Начался творческий вечер хореографическим номером под композицию Петра Чайковского "Вальс цветов". Также публика смогла послушать произведения других композиторов-классиков, эстрадную музыку, симфо-рок, композиции из известных кинофильмов. Кульминацией концерта стал просмотр в прямом эфире праздничного фейерверка. Его показ прошел в сопровождении хита группы "Европа" The final countdown.

Завершился праздничный концерт около полуночи. Его программа составлялась таким образом, чтобы каждый смог услышать близкую ему музыку. Судя по реакции публики, организаторы не просчитались с форматом.

"Мы долго думали над программой Дня города, искали новые подходы его празднования. Брестчане замечательно работают, поэтому должны и хорошо отдыхать. Это очень важно, потому что мы вместе продвигаем наш город вперед. Его тысячелетие мы должны встретить в современном, уютном и красивом городе. Уверен, все получится. Будем стремиться, чтобы Брест становился все лучше и лучше", - подчеркнул председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук.

Брест 27-29 июля празднует свое 999-летие.-0-

Фото Вадима Якубёнка

На празднование Дня города Бреста приехали делегации 11 странНа празднование Дня города Бреста приехали делегации 11 стран
Поздравить Брест с днем рождения приехали гости из областных центров Беларуси. Также вместе со своим побратимом День города отмечают делегации из Польши, России, Украины, Нидерландов, Словакии, Сербии, Израиля, Грузии, Азербайджана, Франции и Турции.

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Брест, концерт, праздник
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