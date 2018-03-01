Симпозиум "Писатель и время" стал площадкой для обсуждения общих волнующих вопросов - Карлюкевич

1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международный симпозиум литераторов "Писатель и время" стал площадкой для обсуждения вопросов, волнующих авторов из разных стран. Такое мнение высказал на мероприятии министр информации Беларуси Александр Карлюкевич, передает корреспондент БЕЛТА.
По словам министра, симпозиум стал заметным событием в культурной жизни Беларуси, а также получил известность за ее пределами. Он уже приобрел статус площадки, где обсуждают волнующие их вопросы писатели из разных стран. В нынешнем форуме участвуют литераторы из 21 государства.
Александр Карлюкевич вручил благодарности некоторым авторам, отметив тем самым их вклад в укрепление международных писательских связей. В числе тех, кто отмечен, переводчик, поэтесса Даяна Лазоревич из Сербии, российский писатель, публицист Юрий Щербаков, поэт из Чувашии Валерий Тургай и др.
Основными на собрании литераторов темами стали мировая художественная общность как признак современной культуры, единство и многообразие мирового литературного процесса; литературно-художественные периодические издания как средство расширения культурных взаимосвязей; 500-летие белорусского книгопечатания в культурной жизни разных народов и итоги юбилейного года; литература в цифровую эпоху и др.
Расширяя свои границы как по актуальным тематическим направлениям, так и составу участников, за годы проведения симпозиум по праву стал знаковым международным проектом, направленным на сохранение духовно-нравственных основ развития общества и государства, укрепление гуманитарных связей между писателями стран дальнего и ближнего зарубежья.
Во время симпозиума состоялся семинар литераторов-переводчиков, который организован Мининформом во взаимодействии с Международным фондом гуманитарного сотрудничества стран - участников СНГ в рамках реализации международного гуманитарного проекта "Минская инициатива", а также литдискуссия молодых писателей, организованная при поддержке Постоянного комитета Союзного государства.-0-
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