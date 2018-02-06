Система подготовки кадров в сфере культуры требует постоянного обновления - Василий Жарко

6 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Система подготовки кадров в сфере культуры требует постоянного обновления, заявил на итоговой коллегии Министерства культуры заместитель премьер-министра Беларуси Василий Жарко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы сохранили систему художественного и музыкального образования на всех уровнях. Имеем хорошую базу в учебных заведениях, педагогов. Но сегодня нужно ставить вопрос не о количестве, а о качестве подготовки", - сказал Василий Жарко.

Вице-премьер поручил Министерству культуры проанализировать вопросы подготовки кадров. "Я не призываю непродуманно сокращать учреждения и специальности, но нужно считать каждый рубль и получать отдачу", - отметил он. Ведомству необходимо проанализировать вопросы подготовки специалистов в отрасли в настоящее время и на перспективу, сроки обучения, которые, по мнению вице-премьера, завышены.

Василий Жарко затронул также вопрос закрепления кадров на местах. Около 30% молодых специалистов не остаются работать после завершения срока распределения. В прошлом году на целевую подготовку в средние учебные заведения приняты только 122 человека, а это 9% от общего количества поступивших в колледжи культуры. Из трех высших учебных заведений культуры только университет культуры принял 9 целевиков. В текущем году необходимо исправить эту ситуацию, добавил он.

Затрагивалась тема работы с талантливой молодежью. В стране создан банк данных талантливой молодежи, в котором около 1 тыс. 600 талантливых ребят, являющихся кадровым потенциалом отрасли. При этом молодежь зачастую остается невостребованной, а становится известной в соседних странах.-0-

Василий Жарко поручил выработать план организации гастрольной деятельности учреждений культуры в регионах Необходимо обратить внимание на вопросы развития культуры в регионах, отметил Василий Жарко. По его словам, в районных центрах не так часты выступления известных артистов, выставки национальных музеев, спектакли ведущих театров.

Василий Жарко: от "Беларусьфильма" ждут востребованного кино "В бюджете запланированы средства на кинопроизводство. Задача перед Национальной киностудией - создание востребованного отечественного кино", - сказал Василий Жарко.

Бондарь: учреждениям культуры нужно научиться зарабатывать По его словам, во многих организациях культуры отсутствуют простые, но эффективные инструменты привлечения зрителей и посетителей - "живые" сайты с переводом на несколько иностранных языков, не обеспечено присутствие в социальных сетях.

Бондарь: необходимо создать эффективную систему сохранения объектов историко-культурного наследия Вместе с тем около 300 историко-культурных ценностей, находящихся в коммунальной собственности (около 9% от общего количества), не используются или их состояние является неудовлетворительным. Отсутствуют своевременные решения по сохранению таких объектов.

Бондарь: проблема привлечения и закрепления молодых кадров в сфере культуры остается актуальной "Остается актуальным вопрос привлечения и закрепления молодых кадров. При этом растет удельный вес работников предпенсионного и пенсионного возраста", - сказал министр.

Вокруг белорусского кино создан нездоровый информационный фон - Бондарь В развитии белорусского кинематографа в 2017 году наметились определенные положительные тенденции, сказал министр. Национальная киностудия "Беларусьфильм" обеспечила безубыточную деятельность, выпустила 36 работ, из них три - за внебюджетные средства.

Потенциал музеев Беларуси реализуется не в полной мере - Бондарь По словам министра, складывается неоднозначное мнение о степени реализации в стране имеющегося потенциала музеев, и сегодня нужно думать о преобразованиях в этой сфере с учетом международного опыта.

Минкультуры сконцентрируется на разработке и реализации государственной культурной политики По словам Юрия Бондаря, коренным образом изменится ситуация, когда ведомство занимается решением многочисленных задач, выполняя "роль праздничного агентства, продюсерского центра, централизованной бухгалтерии и филиала стройтреста одновременно".

Минкультуры намерено активно присутствовать в социальных сетях "Минкультуры пересмотрит свое присутствие в информационном пространстве страны, сделав ставку на социальные сети, мобильные приложения, иные востребованные, прежде всего молодежью, технологии", - сказал Юрий Бондарь.