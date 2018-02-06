Система подготовки кадров в сфере культуры требует постоянного обновления - Василий Жарко

6 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Система подготовки кадров в сфере культуры требует постоянного обновления, заявил на итоговой коллегии Министерства культуры заместитель премьер-министра Беларуси Василий Жарко, передает корреспондент БЕЛТА.
"Мы сохранили систему художественного и музыкального образования на всех уровнях. Имеем хорошую базу в учебных заведениях, педагогов. Но сегодня нужно ставить вопрос не о количестве, а о качестве подготовки", - сказал Василий Жарко.
Вице-премьер поручил Министерству культуры проанализировать вопросы подготовки кадров. "Я не призываю непродуманно сокращать учреждения и специальности, но нужно считать каждый рубль и получать отдачу", - отметил он. Ведомству необходимо проанализировать вопросы подготовки специалистов в отрасли в настоящее время и на перспективу, сроки обучения, которые, по мнению вице-премьера, завышены.
Василий Жарко затронул также вопрос закрепления кадров на местах. Около 30% молодых специалистов не остаются работать после завершения срока распределения. В прошлом году на целевую подготовку в средние учебные заведения приняты только 122 человека, а это 9% от общего количества поступивших в колледжи культуры. Из трех высших учебных заведений культуры только университет культуры принял 9 целевиков. В текущем году необходимо исправить эту ситуацию, добавил он.
Затрагивалась тема работы с талантливой молодежью. В стране создан банк данных талантливой молодежи, в котором около 1 тыс. 600 талантливых ребят, являющихся кадровым потенциалом отрасли. При этом молодежь зачастую остается невостребованной, а становится известной в соседних странах.-0-
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