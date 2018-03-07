Съемки фильма для семейного просмотра "Правила геймера" завершены на "Беларусьфильме"

7 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Съемки нового полнометражного фильма для семейного просмотра "Правила геймера" завершены на Национальной киностудии "Беларусьфильм", сообщили корреспонденту БЕЛТА в Министерстве культуры Беларуси.

"Национальная киностудия "Беларусьфильм" продолжает славные традиции создания детско-юношеских фильмов и вскоре представит зрителям очередной полнометражный игровой приключенческий фильм для семейного просмотра "Правила геймера", - рассказали в ведомстве. Автор сценария картины - Валентин Залужный, режиссер­постановщик - Игорь Четвериков. В ролях: Марк Нестер, Алина Рачковская, Данила Кармалин, Федор Сушко, Валентина Гарцуева, Сергей Чекерес, Константин Михаленко.

Обычным летним днем троим друзьям - Димке, Юрке и Генке, которые привыкли проводить время за компьютером, пришлось отложить на время свое любимое дело. Все изменилось, когда в подземелье старого храма случайно были найдены предметы, подтолкнувшие ребят на поиски разгадки давнего секрета. На помощь юным искателям приключений приходит Даша. Ребятам предстоит сплотиться, пройти нелегкие испытания, проверить на прочность дружбу и верность. Им придется противостоять злоумышленникам, проявить смекалку, находчивость и найти ключ к разгадке тайны княжеского дворца.

Фильм планируется к прокату нынешней весной. Создатели уверены в успехе картины у зрителей. Немногим более месяца назад в белорусский прокат вышло еще одно доброе кино для семейного просмотра "Тум-Паби-Дум" режиссера Вячеслава Никифорова, которое посмотрели 35 тыс. зрителей.

В картине десятилетний Сан Саныч решает найти родителей для себя и своей подопечной Алеси. Он дает объявление в интернете: "Молодой ребенок ищет семью с целью устройства личной жизни". В итоге мальчик вынужден играть по взрослым законам, что ставит его перед серьезным нравственным выбором.

По задумке режиссера, ребенок в картине разговаривает с взрослыми на их языке, используя их стереотипы, лексику. Это позволит взрослым другими глазами посмотреть на своих детей и на себя самих. Сценарий фильма написали Дмитрий Михлеев, Вячеслав Никифоров. В ролях: Артем Венгерович, Павел Харланчук, Дарья Киреева, Валерия Арланова, Сергей Чекерес, Ольга Клебанович, Алексей Шедько.-0-