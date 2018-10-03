Сказки белорусов Сибири хотели бы издать в Иркутске

3 октября, Иркутск /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Сказки белорусов Сибири - это целый пласт фольклора, который практически неизвестен и вскоре может исчезнуть. Об этом рассказал корреспонденту БЕЛТА заместитель председателя совета Федеральной национально-культурной автономии белорусов России, член иркутского молодежного клуба "Кривичи" Олег Рудаков.

Сказки активисты клуба собирают во время этнографических экспедиций в населенные пункты Иркутской области, где компактно проживают выходцы из Беларуси. Сейчас уже собраны сказки практически на целое отдельное издание. "У нас есть идея напечатать сказки в виде специального альманаха, но пока, к сожалению, на это нет средств, - посетовал Олег Рудаков. - В него могли бы войти легенды, а также записанные нами воспоминания первых потомков белорусских переселенцев в Сибирь".

Подумать о том, как можно помочь в осуществлении этой идеи, пообещала помощник госсекретаря Союзного государства Елена Овчаренко. На первых порах, полагает она, сказки белорусов Сибири могли бы прозвучать на одной из дружественных Постоянному комитету Союзного государства радиостанций.

Олег Рудаков также сообщил, что активисты клуба собирают не только сказки и легенды белорусов, но и народные песни. Уже записаны три диска песен, готовится к изданию четвертый.

Выходцы из Беларуси появились в Иркутской области в начале ХХ века во времена Столыпинской реформы. Тогда в этот регион переселилось около 300 тыс. белорусов. Сейчас в Иркутской области проживает порядка 50 тыс. белорусов. По мнению Олега Рудакова, снижение их числа произошло из-за процессов ассимиляции.

С 3 по 6 октября в Иркутской области проходит пресс-тур белорусских и российских журналистов "Белорусская диаспора Прибайкалья: авторитет, активность, самобытность", организованный Постоянным комитетом Союзного государства, Национальным пресс-центром Беларуси и Международным информационным агентством "Россия сегодня".-0-