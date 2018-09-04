Скончалась британская актриса Жаклин Пирс

4 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Британская актриса кино и телевидения Жаклин Пирс скончалась в возрасте 74 лет, сообщает газета Independent.
Актриса умерла в понедельник в своем доме в графстве Ланкашир. Несколько недель назад ей диагностировали рак легких.
"Она была блестящей актрисой, и все, кто ее знал, любили ее", — заявил друг актрисы Джон Айнсворт.
Жаклин Пирс известна по ролям в таких популярных британских научно-фантастических телесериалах, как "Доктор Кто" и "Семерка Блейка".-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4218 BYN
|2.43 BYN
|2.437 BYN
|USD
|2.0886 BYN
|2.101 BYN
|2.105 BYN
|RUB
|3.0794 BYN
|3.075 BYN
|3.085 BYN