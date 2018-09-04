Скончалась британская актриса Жаклин Пирс

4 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Британская актриса кино и телевидения Жаклин Пирс скончалась в возрасте 74 лет, сообщает газета Independent.

Актриса умерла в понедельник в своем доме в графстве Ланкашир. Несколько недель назад ей диагностировали рак легких.

"Она была блестящей актрисой, и все, кто ее знал, любили ее", — заявил друг актрисы Джон Айнсворт.

Жаклин Пирс известна по ролям в таких популярных британских научно-фантастических телесериалах, как "Доктор Кто" и "Семерка Блейка".-0-