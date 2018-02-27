Скончалась народная артистка СССР Татьяна Карпова

27 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Старейшая актриса Московского академического театра имени Маяковского, народная артистка СССР Татьяна Карпова скончалась на 103-м году жизни, сообщает ТАСС.
Татьяна Карпова была принята в труппу Московского театра Революции (с 1954 года - Театр имени Маяковского) в 1938 году и прослужила в этом театре всю жизнь.
Всего на счету Татьяны Карповой более полусотни ролей, исполненных в таких спектаклях, как "Гамлет", "Медея", "Собака на сене", "Круг", "Мамаша Кураж и ее дети", "Таня" и многих других. Среди последних ролей артистки - Большая Ма в "Кошке на раскаленной крыше", Клавдия в "Детях Ванюшина", Сваха в "Банкроте".-0-
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