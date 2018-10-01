Скончался французский шансонье Шарль Азнавур

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Французский шансонье, композитор, писатель, киноактер Шарль Азнавур скончался на 95-м году жизни, сообщает Agence France-Presse.

Шарль Азнавур умер в ночь на 1 октября в своем доме на юге Франции. Недавно он вернулся из Японии, где выступал в рамках мирового концертного турне.

Шахнур Вахинак Азнавурян, известный всему миру как Шарль Азнавур, родился 22 мая 1924 года в Париже в грузино-армянской семье. Как пишет агентство "Арменпресс", будущий певец, композитор и актер рос в творческой атмосфере. Его родители были артистами: мама играла на сцене нескольких парижских театров, отец пел в опереттах. Уже в пять лет Шарль дебютировал на сцене: он играл на скрипке. Спустя 3-4 года мальчик исполнял русские танцы, пел в капелле одной из церквей, выступал в массовках и играл небольшие роли сначала в театре, а потом и в кино.

Точкой отсчета творческой биографии Шарля Азнавура можно считать 1940-е годы, когда состоялось его знакомство с коллегой Пьером Рошем. Вместе они выступали в клубах Франции и соседней Бельгии. В начале 1950-х годов он был больше известен как автор песен и композитор.

В середине 1950-х годов "маленький армянин" и настоящий парижанин, подобрав подходящий репертуар, отправился в гастрольный тур по Северной Америке. Так началась блестящая биография Шарля Азнавура как шансонье. Его песни становятся шлягерами, каждое выступление знаменитого певца превращается в событие. В 1960 году свои двери перед ним распахнул легендарный американский "Карнеги-холл".

После длительного турне по Америке, Европе и Азии Шарль Азнавур становится звездой мирового масштаба. Его диски раскупают миллионными тиражами. Его шлягеры "Моя жизнь", "Эта молодость", "Потому что", "После любви" поют на всех континентах. Особенно популярной становится песня "Вечная любовь", которую маэстро позже исполнил с Мирей Матье.

За свою жизнь Шарль Азнавур создал около 1,3 тыс. песен, сыграл в десятках фильмов, в том числе в картинах "Завещание Орфея", "Стреляйте в пианиста", "Время волков", "Американская крыса" и др. Песни Шарля Азнавура исполняли такие звезды, как Рэй Чарльз, Боб Дилан, Лайза Минелли, Селин Дион, Патрисиа Каас и другие.

Согласно совместному опросу журнала Time и CNN (1998), Азнавур признан лучшим эстрадным исполнителем XX века. В 2017 году на Голливудской аллее славы появилась именная звезда великого артиста.

За свои заслуги Шарль Азнавур был удостоен ордена Почетного легиона, званий Национального Героя Армении и почетного гражданина Еревана. Его творческие успехи были отмечены "Золотым львом" Венецианского кинофестиваля (1971), кинопремией "Сезар" (1997), премией "Виктория" (1997) и другими наградами.-0-