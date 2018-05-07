Скончался итальянский режиссер Эрманно Ольми

7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Известный итальянский режиссер, обладатель "Золотой пальмовой ветви" Эрманно Ольми скончался на 87-м году жизни, сообщает ТАСС.

На протяжении нескольких лет режиссер тяжело болел, однако продолжал работать. Его последней полнометражной картиной стал фильм "Вернутся зеленые луга", вышедший на экраны в 2014 году.

Эрманно Ольми дебютировал в кинематографе в 1959 году с лентой "Время остановилось". Позже он снял такие известные фильмы, как "Вакантное место" (1961), "Легенда о святом пропойце" (1989), "Великий Медичи: рыцарь войны" (2002). Его картина "Дерево для башмаков" (1979) была отмечена главной премией Каннского кинофестиваля.

Работы итальянского мастера отличаются неповторимым авторским стилем, который близок к неореализму. Его фильмы своей образностью и философским подтекстом напоминают притчи.

Эрманно Ольми не раз удостаивался звания лучшего режиссера, был награжден орденом "За заслуги перед Итальянской Республикой" в 2004 году.-0-