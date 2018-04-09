Скончался легендарный американский комик Чак МакКанн, озвучивавший "Утиные истории"

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американский комедийный актер Чак МакКанн умер в Лос-Анджелесе на 84-м году жизни, сообщают информагентства.

Он умер в медицинском центре Cedars-Sinai (США, Калифорния). По информации агента артиста Эдварда Лоцци, причиной смерти стала хроническая сердечная недостаточность.

Чак МакКанн родился 2 сентября 1934 года в Нью-Йорке. Его голосом говорили персонажи знаменитых мультсериалов "Утиные истории", "Новые приключения Винни-Пуха" и "Гарфилд шоу". МакКанн также снимался в сериалах "Маленький домик в прериях", "Бонанца" и "Коломбо".-0-