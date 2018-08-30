30 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В возрасте 80 лет скончался народный артист СССР Иосиф Кобзон, сообщает ТАСС со ссылкой на сведения, полученные от помощницы супруги певца.
Иосиф Давыдович Кобзон был госпитализирован в конце июля.
Место и время прощания с артистом станет известно позднее.
Иосиф Давыдович Кобзон родился в Донецкой области (Украина) в городке Часов Яр в 1937 году. Всесоюзная популярность и узнаваемость пришли к нему в 1964 году после появления в эфире песни Аркадия Островского и Льва Ошанина "А у нас во дворе".
Творческая биография певца насчитывает около 3 тыс. песен. Исполнитель ежегодно выходил в финал телевизионного фестиваля "Песня года" на протяжении более трех десятков лет. За время своей сценической жизни он гастролировал более чем по 100 странам мира. Его имя занесено в "Книгу рекордов России". Певца также признали самым титулованным артистом РФ.
Иосиф Кобзон - почетный гражданин 29 городов России и стран СНГ. Он известен и как политический деятель, чья карьера начиналась в качестве депутата Верховного Совета СССР в 1990 году. Кобзон не единожды избирался в Государственную Думу РФ.-0-
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