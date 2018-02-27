Скончался режиссер Льюис Гилберт, снявший три фильма о Бонде

Британский режиссер Льюис Гилберт, более всего известный как автор трех кинолент о похождениях суперагента Джеймса Бонда, скончался в возрасте 97 лет.

В его коллекции три части "бондианы" - "Живешь только дважды", "Шпион, который меня любил" и "Лунный гонщик".

Гилберт родился 6 марта 1920 года в Лондоне. В детстве он исполнял эпизодические роли в кино. Является лауреатом премий "Оскар", "Золотой глобус", BAFTA, а также обладателем Золотой пальмовой ветви Каннского фестиваля.