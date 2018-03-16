Скрытый автопортрет Микеланджело найден на одном из его рисунков

Портрет поэтессы Виктории Колонны, выполненный в 1525 году ее другом Микеланджело, в настоящее время входит в коллекцию Британского музея. Тщательно изучив рисунок, специалисты обнаружили в искусно задрапированных складках женского платья очертания человеческой фигуры. Исследователи предположили, что это изображение самого художника, который нередко "подписывал" свои работы таким образом.

По мнению экспертов, дальнейшее изучение рисунка поможет больше узнать о том, как выглядел Микеланджело в период создания рисунка, а также оценить его моральное и физическое состояние.

Одним из известнейших замаскированных автопортретов Микеланджело Буонаротти считается его размытый лик на содранной коже, которую держит в руках святой Варфоломей на фреске "Страшный суд" в Сикстинской капелле. Это произведение было создано мастером в 1537-1541 годах по заказу Папы Римского Павла III.-0-