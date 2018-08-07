Скульптор Иван Миско завершает создание памятного знака белорусским космонавтам

7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Народный художник Беларуси скульптор Иван Миско завершает работу над памятным знаком белорусским космонавтам, который появится в Минске к Международному космическому конгрессу в сентябре, сообщает телеканал ОНТ.
На барельефе изображены Петр Климук, Владимир Коваленок и Олег Новицкий в скафандрах. Под каждым профилем - подпись, также можно увидеть изображения звезд и земного шара. Композиция выполнена из оливково-зеленой глины.
"Остались небольшие доделки, доработки, и в ближайшие дни будет произведена формовка. Материал литья - бронза. Осталось немного бессонных ночей, и все будет завершено", - сказал скульптор.
Он признался, что тема космоса для него любимая.
Памятный знак появится на стеле из цветного гранита. Его установят к 9 сентября на улице Космонавтов.-0-
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