"Славянский базар" позволяет показать в Витебске подлинники известных авторов - Сидоренко

15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фестиваль "Славянский базар" открывает новые возможности перед выставочными площадками Витебска и позволяет знакомить публику с подлинниками работ всемирно известных авторов. Такое мнение высказал сегодня журналистам генеральный директор Центра культуры "Витебск", директор международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске" Александр Сидоренко, передает корреспондент БЕЛТА.

В этом году на фестивале планируется обширная выставочная программа, причем разнообразная. "В Музее истории Витебского народного художественного училища будет представлен проект "Осип Цадкин. Возвращение". Это выставка яркого представителя парижской школы, выдающегося скульптора XX века, уроженца города Витебска. Проект реализуется благодаря государственно-частному партнерству - совместно с Министерством культуры Беларуси и Белгазпромбанком", - рассказал Александр Сидоренко.

Для Витебска получить эти работы было бы весьма непросто вне фестиваля, поэтому "Славянский базар" по праву и называют значимым событием в культурном календаре Беларуси. В 2015 году форум подарил горожанам и гостям возможность увидеть подлинные работы Сальвадора Дали и Пабло Пикассо.

"Впервые на "Славянском базаре" в этом году будет представлена выставка декоративно-прикладного искусства КНДР "Корея - страна утренней свежести". А в Художественном музее откроется экспозиция "Илья Репин. Лунная ночь. Работы здравневского периода", где кроме живописных работ и рисунков из фондов Витебского областного краеведческого музея будет представлена картина "Лунная ночь" из собрания Национального художественного музея", - отметил Александр Сидоренко.

Также программа включает интерактивный проект "Релакс" из собрания Национального художественного музея, арт-проект "Магия цвета" с презентацией первого фильма из цикла "Современное искусство Беларуси" Олега Лукашевича и Александра Алексеева, проект "Кокон" петербургского объединения художников "Гильдия Текстильщиков".

В концертном зале "Витебск" пройдет юбилейная выставка БЕЛТА "Імгненні стагоддзя", большая часть экспозиции также будет посвящена моментам "Славянского базара".

XXVII Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске" пройдет с 12 по 16 июля. Дополнительные мероприятия запланированы 7-11 и 17-18 июля.-0-