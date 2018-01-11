11 января, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. XXVII Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске" пройдет с 12 по 16 июля. Такая информация размещена в аккаунтах форума в соцсетях, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Дополнительные мероприятия традиционно будут проводиться до открытия и после закрытия фестиваля.

Кроме того, на официальном сайте форума уже доступны положения XXVII Международного конкурса исполнителей эстрадной песни "Витебск-2018" и XVI Международного детского музыкального конкурса "Витебск-2018".-0-