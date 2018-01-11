11 января, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. XXVII Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске" пройдет с 12 по 16 июля. Такая информация размещена в аккаунтах форума в соцсетях, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Дополнительные мероприятия традиционно будут проводиться до открытия и после закрытия фестиваля.
Кроме того, на официальном сайте форума уже доступны положения XXVII Международного конкурса исполнителей эстрадной песни "Витебск-2018" и XVI Международного детского музыкального конкурса "Витебск-2018".-0-
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