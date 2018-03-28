Событием театрального форума "М@rt. контакт" назван спектакль "Медея.Эпизоды"

28 марта, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Звания "Событие форума" по версии профессиональных критиков на торжественном закрытии 27 марта XIII Международного молодежного театрального форума "М@rt. контакт" удостоен спектакль "Медея.Эпизоды" "Театро Ди Капуа" из Санкт-Петербурга. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Могилевском областном драматическом театре.

Молодежная редакция форума к единому мнению и конкретике так и не пришла. Она огласила всю афишу основной и специальной программы, назвав главным событием форума искусство, которое предоставило возможность увидеть незабываемые театральные постановки.

За лучший спектакль фестиваля голосовали зрители в социальных сетях, а также после просмотра постановок, опустив в специальную урну свой билет. Голосование в Интернете было прекращено 27 марта в 24.00. Лучший спектакль форума (по версии зрителей) назовут сегодня после подсчета голосов.

В течение фестивальной недели с 21 по 27 марта на площадках Могилева было показано 22 спектакля 21 театра из восьми стран: Беларуси, России, Украины, Польши, Казахстана, Литвы, Латвии и Словакии.

Первый фестиваль прошел в 2006 году. За 12 лет форум стал одним из самых значительных и ожидаемых культурных событий не только в Могилеве, но и на всем театральном пространстве Беларуси. За эти годы было показано 190 спектаклей из 20 стран, их посмотрели более 40 тыс. зрителей. Учредителями форума выступают Могилевский областной исполнительный комитет, главное управление идеологической работы, культуры и по делам молодежи Могилевского облисполкома, Могилевский областной драматический театр.-0-