Солистка группы The Cranberries скончалась в возрасте 46 лет в Лондоне

Долорес О`Риордан умерла в понедельник на 47-м году жизни. Она была солисткой группы The Cranberries и исполняла такие всемирно известные хиты как Zombie, Promises, Dreams, Salvation.

Непосредственно перед кончиной исполнительница приехала в британскую столицу для записи нового музыкального материала. Ее близкие и члены семьи шокированы внезапной смертью О`Риордан и просят не тревожить их некоторое время.

Еще недавно певица поздравляла своих поклонников с Рождеством и заявляла, что у нее все прекрасно.

Долорес родилась в 1971 году в ирландском пригороде Лимерика. В 1990 году она присоединилась к недавно созданному коллективу The Cranberry Saw Us, который впоследствии сменил название и выпустил шесть студийных альбомов и девять синглов.

О`Риордан также солировала с группой D.A.R.K, после распада The Cranberries и до их воссоединения в 2009. Наиболее ее известная песня Zombie была записана в 1994 году.