Солисты Большого театра - лауреаты Госпремии Беларуси споют на гала-концерте 14 ноября

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Солисты Большого театра - лауреаты Государственной премии Беларуси споют на гала-концерте 14 ноября, сообщили БЕЛТА в Национальном академическом Большом театре оперы и балета.

Ведущие солисты выйдут на сцену театра в образах, давно любимых публикой. Прозвучит ария Кизгайло из оперы "Седая легенда" в исполнении Станислава Трифонова (нотку светлой печали привнесет в концерт музыка Дмитрия Смольского, лауреата Государственной премии (1980), который нынешней осенью ушел из жизни). Сергей Франковский предстанет в роли Канио из шедевра Руджеро Леонкавалло "Паяцы". Нина Шарубина споет Ave Maria Джулио Каччини. Блистательная Оксана Волкова исполнит арию Далилы из оперы Камиля Сен-Санса. Анастасия Москвина проникновенно споет Антонина Дворжака. Ария Русалки обязательно прозвучит на концерте, как и многие другие дуэты и арии из известнейших произведений Петра Чайковского, Николая Римского-Корсакова, Джоаккино Россини, Жоржа Бизе, Джузеппе Верди, Джакомо Пуччини и др.

В концерте будет занят хор театра, которым руководит Нина Ломанович, и оркестр, который в этот вечер поведет за собой известный дирижер, народный артист Беларуси, заслуженный деятель искусств России, лауреат престижной театральной премии "Золотая Маска", кавалер ордена Франциска Скорины Александр Анисимов. Маэстро стал лауреатом Государственной премии за постановку оперы "Дикая охота короля Стаха" Владимира Солтана в 1990 году.

Народная артистка Беларуси Нина Шарубина удостоена Государственной премии в 2012 году за выдающиеся достижения вокального и исполнительского мастерства, имеющие высокую эстетическую ценность и вносящие значительный вклад в белорусскую национальную культуру. Государственная премия за 2016 год в области литературы, искусства и архитектуры присуждена коллективу Большого театра: главному хормейстеру, народной артистке Беларуси, обладательнице ордена Франциска Скорины Нине Ломанович, народной артистке Беларуси Анастасии Москвиной, народному артисту Беларуси, обладателю ордена Франциска Скорины Сергею Франковскому, заслуженной артистке Беларуси Оксане Волковой, заслуженному артисту Беларуси Станиславу Трифонову, главному художнику театра, обладателю медали Франциска Скорины Александру Костюченко - за значительные творческие достижения в развитии музыкального искусства, пропаганду духовных ценностей и значительный личный вклад в постановку оперного спектакля на музыку Дмитрия Смольского "Седая легенда" по произведению Владимира Короткевича.-0-