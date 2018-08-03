Солисты театра "Территория мюзикла" спели в Юрмале с Серебренниковым и Боярским

3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Солисты минского театра Геннадия Гладкова "Территория мюзикла" спели вместе с именитыми артистами на международном фестивале Juras Perle в Юрмале, который проводится с 30 июля по 3 августа, сообщили корреспонденту БЕЛТА в театре.

Солисты театра выступили с Татьяной Абрамовой, Сергеем Мурзиным, Анной Ковальчук, а также с Леонидом Серебренниковым и Михаилом Боярским, которые на протяжении уже десятков лет связаны творческими узами с маэстро Гладковым.

Голос заслуженного артиста России Леонида Серебренникова звучит в более 70 кинофильмах, в том числе с музыкой Гладкова ("Обыкновенное чудо", "Дульсинея Тобосская"). На фестивале Juras Perle он исполнил еще один легендарный хит маэстро - "Луч солнца золотого" в дуэте с молодым солистом "Территории мюзикла" Артемом Пинчуком. А с народным артистом России Михаилом Боярским, которого с Геннадием Гладковым связывает не только творчество, но и многолетняя дружба, белорусские исполнители оживили на сцене несколько знаменитых киномелодий: "Была не была" ("Человек с бульвара Капуцинов") и "Гусарский марш" ("Сватовство гусара").

В программе юрмальских творческих вечеров коллектив минского театра представил и собственные номера в постановке режиссера Анастасии Гриненко из мюзиклов "Обыкновенное чудо", "12 стульев", "Собака на сене", "Сватовство гусара". Все эти спектакли столичный зритель вновь сможет увидеть с сентября.

В течение пяти дней на сцену концертного зала "Дзинтари" вышли более 140 артистов: театральные коллективы, знаменитые и любимые актеры и режиссеры из разных стран. На фестиваль, посвященный музыке, театру и кино, были приглашены авторские театры композиторов Геннадия Гладкова и Алексея Рыбникова со своими программами и номерами из спектаклей, участие в которых, по замыслу организаторов, приняли кинозвезды. Сложились неожиданные дуэты и ансамбли.-0-