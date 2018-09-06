Составлен рейтинг самых лучших в мире музеев за 2018 год

6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Туристический ресурс TripAdvisor составил рейтинг самых лучших в мире музеев за 2018 год. Победителей определили по отзывам путешественников со всего мира, сообщает Daily Mail.
Музей Орсе в Париже получил звание самого лучшего в мире музея. Экспозиция музея находится на пяти уровнях и охватывает все виды искусства. Также в нем проводятся спектакли, концерты и фестивали.
На втором и третьем местах располагаются нью-йоркские Национальный мемориал и музей 11 сентября, а также Метрополитен-музей.
В первую десятку также входят: Британский музей в Лондоне, Национальный музей Прадо в Мадриде, Новый музей Акрополя в Афинах, Лувр в Париже, музей "Ваза" в Стокгольме и Эрмитаж в Санкт-Петербурге.-0-
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