Sotheby's выставил на торги скульптуру Антонио Кановы

Аллегорический бюст "Мир" итальянского мастера Антонио Кановы, считавшийся почти 200 лет утерянным, выставлен на аукцион Sotheby's за более чем $1,3 млн. Об этом сообщает ТАСС.
Скульптура была создана Кановой в знак благодарности для покровителя и друга Джона Кэмпбелла за помощь в репатриации произведений искусства из Италии, захваченных французской армией во времена наполеоновских войн.
Настоящий владелец бюста приложил много усилий, чтобы доказать, доказать авторство шедевра.
14 скульптурных шедевров Антонио Кановы, в том числе "Три грации", "Амур и Психея", находятся в Государственном Эрмитаже, который располагает лучшим в мире собранием итальянского скульптора, считающегося наиболее значимым представителем классицизма в европейской культуре.
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