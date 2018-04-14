Сотрудничество Беларуси и Совета Европы в сфере культуры обсудят в Минске

14 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудничество Беларуси и Совета Европы в сфере культуры обсудят 19 апреля участники круглого стола в филиале Национального исторического музея - Музее современной белорусской государственности, сообщили БЕЛТА в Министерстве культуры.

Широкий спектр вопросов планируется обсудить на круглом столе "25 лет участия Беларуси в Европейской культурной конвенции": особенности сотрудничества Беларуси и Совета Европы в сфере культуры, развитие народной дипломатии, применение образовательного компонента Европейской культурной конвенции в условиях белорусского университета, становление института культурной дипломатии, опыт и особенности проведения Дней европейского наследия в Беларуси, воплощение положений Европейской культурной конвенции в рамках народной дипломатии.

В работе круглого стола примут участие генеральный директор Совета Европы по вопросам демократии Снежана Самарджич-Маркович, представители Министерства культуры, Министерства иностранных дел, Министерства спорта и туризма, Белорусского общества дружбы и культурной связи с зарубежными странами, Белорусского государственного университета, Белорусского государственного университета культуры и искусств, Белорусского фонда культуры, фонда "Культурное наследие и современность".

Организаторы мероприятия - Министерство культуры, Национальный исторический музей, Информационный пункт Совета Европы в Минске.

Европейская культурная конвенция принята в 1954 году в Париже с целью развития взаимопонимания между народами Европы и взаимного уважения их культурного разнообразия, сохранения европейской культуры, содействия национальным вкладам в общее культурное наследие Европы, отражающее общие основополагающие ценности. -0-