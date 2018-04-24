Создание благоприятной бизнес-среды является стимулом для развития меценатства - мнение

24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Создание благоприятной бизнес-среды является стимулом для развития меценатства в Беларуси. Такое мнение высказал корреспонденту БЕЛТА Геннадий Брусников, заместитель генерального менеджера компании JTI в Беларуси - обладателя почетного звания "Меценат культуры Беларуси 2017".

"Внимание государства к инициативам бизнеса и усилия по созданию благоприятной бизнес-среды будут содействовать дальнейшему развитию в Беларуси такого социального института, как меценатство", - считает Геннадий Брусников. Он рассказал, что в Беларуси JTI с 2010 года является генеральным партнером Национального исторического музея, с 2015 года оказывает поддержку Белгосфилармонии, на протяжении семи лет содействует проведению ретроспективы японского кино в Минске, с 2014 года выступает партнером Минского университета третьего возраста, а также реализует другие значимые проекты, в том числе по международному культурному обмену.

Церемония чествования участников республиканской акции "Меценат культуры Беларуси" прошла сегодня во Дворце Республики. Почетные дипломы вручены руководителям и представителям организаций разной формы собственности, которые в течение прошлого года оказывали спонсорскую помощь организациям культуры страны. Компания JTI удостаивается звания "Меценат культуры Беларуси" в четвертый раз. По итогам 2014-2015 годов компания также была удостоена этого звания за вклад в развитие международного сотрудничества в области культуры и за постоянную поддержку национальной культуры.-0-