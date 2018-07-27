Спектакль белорусского режиссера Сергея Тарасюка "Границы 2.0." представлен во Франции

27 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спектакль белорусского режиссера Сергея Тарасюка "Границы 2.0." представлен французской публике, сообщили БЕЛТА в посольстве Беларуси во Франции.

Спектакль был показан на одном из самых престижных театральных фестивалей в мире - 56-м международном фестивале театрального искусства Avignon off, который проходит с 6 по 29 июля во французском городе Авиньон. На фестивале состоится показ 1538 спектаклей 133 театрами из разных стран мира.

Работа белорусского режиссера показана на форуме благодаря поддержке международного общественного объединения "Театро" (Париж - Минск), руководителем которого является Ольга Блюссон, и белорусско-французской театральной ассоциации "Завтра весна" (Париж) под руководством Фабриса Карре.

Участие белорусских постановок и театров в этом фестивале становится традиционным. В 2017 году с большим успехом на Avignon off показан спектакль Республиканского театра белорусской драматургии "Гэта ўсё яна", который получил приз ассоциации Tournesol в номинации "За гранями".

Посольство при взаимодействии с объединением "Театро" и ассоциацией "Завтра весна" на регулярной основе знакомят французского зрителя с современным театральным искусством Беларуси: в течение 2013-2018 годов во Франции с большим успехом неоднократно выступили Купаловский театр, РТБД, Театр-студия киноактера и театральный проект "ТриТФормаТ". Спектакли белорусских театров посетили более 15 тыс. французов.

Сотрудничество посольства с объединением "Театро" и ассоциацией "Завтра весна" разнопланово. Так, совместно организованы выступления во Франции легендарного белорусского коллектива "Песняры", четвертый год подряд в Париже проходит акция "Заспяваем гімн Беларусі разам".-0-

Фото посольства Беларуси во Франции