Спектакль "Эдип" в театре им. Горького 28 февраля покажут на большой сцене

27 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спектакль "Эдип" на большой сцене Национального академического драматического театра имени М.Горького покажут 28 февраля, сообщили корреспонденту БЕЛТА в театре.

Это своеобразная премьера. Трагическая история создана для малой сцены, но в качестве эксперимента в театре решили выйти на иной формат. "Многие зрители придерживаются мнения, что этот спектакль должно увидеть как можно большее количество людей. И театр предоставляет такую возможность посмотреть современную постановку в античном стиле в совершенно новой форме", - отметили в театре.

Спектакль "Эдип" в 2011 году был удостоен диплома "За лучший спектакль малых форм" на XVI Международном театральном фестивале "Белая вежа".

Эдип разгадал загадку Сфинкса, стал правителем Фив и женился на вдове прежнего царя. Город процветал до того момента, пока не пришла чума. Царь Эдип в отчаянии: он никак не может понять причину гнева богов. Дельфийский оракул раскрывает тайну - в Фивах находится человек, убивший прежнего правителя Фив, царя Лая. И пока убийца не будет найден и наказан, мор и голод не прекратятся. Эдип полон решимости разыскать преступника и спасти свой народ. Но он даже не подозревает, какое ужасное открытие его ожидает.

В главных ролях импозантный ведущий мастер сцены НАДТ им. М.Горького Руслан Чернецкий и обворожительная актриса, певица, музыкант Анастасия Шпаковская. Артисты вместе составляют неповторимый дуэт.

Автор пьесы - Елена Минчукова, режиссер - народный артист Беларуси Борис Луценко.-0-