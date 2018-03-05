Спектакль "Июль" станет первым событием театрального форума "М.@rt.контакт-2018"

5 марта, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Спектакль "Июль" по тексту Ивана Вырыпаева в постановке Саулюса Варнаса станет первым событием Международного молодежного театрального форума "М.@rt.контакт-2018", который пройдет 21-27 марта в Могилеве. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Могилевском областном драматическом театре.

Постановку покажут 21 марта на малой сцене облдрамтеатра. Спектакль откроет специальную программу форума.

В арт-фойе учреждения культуры будет организована выставка уличных снимков молодого фотографа Игоря Головачева "Эй, товарищ!". На фото жители Могилева предстанут в виде персонажей и героев абсурдной пьесы городской жизни, а тихие, неприметные места-декорации покажут характер и уникальность областного центра.

Во время форума состоятся мастер-классы. Их проведут известный российский театральный режиссер, педагог Российского государственного института сценических искусств Геннадий Тростянецкий и доцент кафедры сценической речи Лариса Шуринова. В мастерской молодой режиссуры вместе с могилевскими актерами Камиля Хусаинова на протяжении недели будет готовить эскиз спектакля по рассказу Василя Быкова "Жоўты пясочак". Запланирован и круглый стол на тему "Молодая режиссура. Проблемы профессиональной самореализации".

Не откажутся в нынешнем году и от ежедневных пресс-конференций, где будут обсуждать просмотренные спектакли театральные критики, участники и гости фестиваля, зрители и представители СМИ.

В течение семи дней на сценических площадках форума запланирован показ 23 спектаклей 22 театров из 9 стран: России, Беларуси, Украины, Польши, Казахстана, Литвы, Латвии, Словакии, Германии.

Проект стартовал в 2006 году. За 12 лет форум стал одним из самых значительных и ожидаемых культурных событий не только в Могилеве, но и во всем театральном пространстве Беларуси. География форума широка. За годы проведения фестиваля было показано 190 спектаклей из 20 стран. Их посмотрело более 40 тыс. зрителей.

Учредителями форума являются Могилевский областной исполнительный комитет, главное управление идеологической работы, культуры и по делам молодежи Могилевского облисполкома, Могилевский областной драматический театр.-0-