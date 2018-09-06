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Спектакль из афиши "Белой вежи-2018" покажут в Жабинке

Культура 06.09.2018 | 07:25
Во время моноспектакля "Одесские рассказы". Фото Литературного театра Олега Попова (Санкт-Петербург)
Во время моноспектакля "Одесские рассказы". Фото Литературного театра Олега Попова (Санкт-Петербург)

6 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Спектакль из программы Международного театрального фестиваля "Белая вежа-2018" покажут в Жабинке, сообщили корреспонденту БЕЛТА в дирекции форума.

Дополнительный показ состоится вечером 13 сентября на сцене городского Дома культуры. Зрителям представят "Одесские рассказы" в постановке Литературного театра Олега Попова из Санкт-Петербурга. Основу моноспектакля составляют 5 рассказов Исаака Бабеля из цикла произведений про Одессу и одесситов с легендарным Беней Криком и его свитой. Спектакль является лауреатом V Международного театрального фестиваля имени Федора Абрамова "Родниковое слово" в Архангельске, в этом году участвовал в проекте "Русский театр в Европе" в Копенгагене.

"Мы решили продолжить заложенную в прошлом году хорошую традицию и по просьбе руководства Жабинковского района планируем выездной спектакль. Выбирали постановку, которая будет интересна широкому кругу зрителей. В Бресте билеты на "Одесские рассказы" раскупили в течение недели. Поэтому у желающих есть дополнительная возможность посмотреть спектакль в Жабинке. Тем более что в местном ДК свыше 400 посадочных мест, а стоимость билета будет наполовину дешевле, чем в Бресте, - всего Br7", - отметила заместитель генерального директора Брестского академического театра драмы Лариса Борискина.

В целом в программе XXIII Международного театрального фестиваля "Белая вежа" заявлено 26 спектаклей. Почти на половину из них все билеты проданы. Помимо "Одесских рассказов" в рейтинге зрительских предпочтений - "Ревизор" купаловского театра, "Пиковая дама" с актером Евгением Князевым (театр имени Вахтангова, Москва) в главной роли, "Казанова. Генриетта. Венеция" Даугавпилсского театра (Литва), "Воскресная тоска" театра-студии "Дуэт" из Санкт-Петербурга, "Свитезянка" театра "Каприс" из Белостока (Польша). Ожидаемый интерес вызвал проект TheatreHD, благодаря которому у местной публики появилась уникальная возможность увидеть спектакли лондонских театров. Показы пройдут в кинотеатре "Беларусь". Счастливые обладатели билетов увидят балетный спектакль "Кар Мен" театра Sadles' Wells по мотивам знаменитой оперы Бизе и спектакль "Гамлет" театра "Барбикан" с Бенедиктом Камбербэтчем в главной роли.

Как никогда разнообразна программа "Белой вежи" для детской аудитории. В ней представлены кукольные, драматические, хореографические постановки. Раскуплены билеты на спектакль Киевского академического театра кукол "Каляки-Маляки", постановку "Тараканище" брестской театральной студии "СНАМИ", моноспектакль хорошо известного брестской публике английского кукольника Пипа Уттона "Маргарет".

Впрочем, на большинство фестивальных спектаклей билеты еще есть в продаже. Их стоимость варьируется от Br4 до Br25.

XXIII Международный театральный фестиваль "Белая вежа" пройдет в Бресте с 11 по 16 сентября.-0-

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Теги
Жабинка, театр, фестиваль
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