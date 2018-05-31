Спектакль по пьесе Шекспира "Сон в летнюю ночь" репетируют в Купаловском театре

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Репетиции спектакля с рабочим названием "Сон в летнюю ночь" по пьесе Уильяма Шекспира начались в Национальном академическом театре имени Янки Купалы, сообщили корреспонденту БЕЛТА в театре.

Над постановкой работает известный российский режиссер Андрей Прикотенко. Премьера состоится 8 сентября.

В новом спектакле Андрея Прикотенко будет задействована генеративная медиаграфика. Кроме этого, будут использоваться гироскутеры, квадрокоптеры, куб с голографическим покрытием, а также инновационные решения в работе со сценографией, костюмами и светом.

Театральный проект интересен тем, что представляет новое прочтение известной классики Уильяма Шекспира "Сон в летнюю ночь", которая на протяжении многих лет ставится лучшими режиссерами в выдающихся театрах мира. Ожидается, что спектакль вызовет большой интерес у театральной публики и привлечет много внимания СМИ, критиков и театроведов. Инновационность постановки делает ее интересной для иностранных зрителей, поэтому театр планирует гастроли со спектаклем.

Ранее похожий театральный проект Андрей Прикотенко воплощал на сцене новосибирского театра "Старый дом" - спектакль "Sociopath / Гамлет", также по мотивам произведения Уильяма Шекспира.

Отдельно стоит отметить работу художницы. Над костюмами для нового спектакля работает Ольга Шаишмелашвили, уже известная белорусскому зрителю по спектаклю Купаловского театра "Translations". Ее сценографические работы в музыкальных и драматических театрах Санкт-Петербурга, Киева, Перми, Челябинска, Японии хорошо известны поклонникам театрального искусства. Художница работала и над созданием костюмов к спектаклю "Sociopath / Гамлет".

В марте режиссер и художница по костюмам встретились с труппой Купаловского театра, чтобы выбрать актеров для участия в новой постановке. Уже известно, что в сентябре на главной сцене предстоит увидеть Марту Голубеву, Павла Харланчука, Михаила Зуя, Александра Казелло, Юлию Шпилевскую, Валентину Гарцуеву, Дмитрия Есеневича, Дмитрия Тумаса, Александра Зеленко, Андрея Дробыша, Павла Павлютя, Павла Остроуха.

Андрей Прикотенко - главный режиссер Новосибирского государственного драматического театра "Старый дом". В качестве режиссера-постановщика он работал в театрах Москвы, Риги, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Орла. С 2007 по 2009 год являлся художественным руководителем русского театра им. Чехова в Риге. Сотрудничал с Большим драматическим театром имени Товстоногова. Всего на сценических площадках поставил более 30 спектаклей.-0-