15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спектакль "Радзіва "Прудок" начинает сценическую жизнь в Национальном академическом театре им.Янки Купалы. Предпремьерный показ состоялся сегодня в Минске, а премьера назначена на 16 и 17 мая, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Перед показом представители прессы имели возможность задать вопросы автору "Радзіва "Прудок". Дзённік" Андрусю Горвату и режиссеру спектакля, актеру Купаловского театра Роману Подоляко.

Короткие заметки стали основой для рассказа о белорусском журналисте и дворнике, который отправился в родную деревню, чтобы восстановить дом предков и найти свое место в мире. В спектакле сделан акцент на идее внутреннего космоса - как самой эмоционально близкой каждому потенциальному зрителю.

Как поделился Роман Подоляко, было непросто изложить дневниковые короткие записки в связное произведение. Однако при большом желании, как оказалось, такое возможно. "Для меня важно, чтобы люди, которые читали книгу, спектакль посмотрели, потому что мне, например, было бы интересно увидеть, как все перемешалось. Книга другая, и у каждого есть свой любимый момент. Этот спектакль - наш взгляд на то, как можно путешествовать по планете Прудок", - сказал режиссер.

Роман Подоляко (в центре)

Автор книги Андрусь Горват не участвовал в работе над спектаклем, считая, что это должно быть отдельное произведение. Он поделился, что для него постановка - возможность посмотреть на себя со стороны. "Передать "Радзіва" из своих рук в другие - своего рода испытание для меня как автора. Я понимаю, что сегодня у него закончится одна жизнь и начнется совершенно новая. С одной стороны, это радостное ощущение, а с другой, немного страшновато. И все же интересно - тем более что я доверил свою книгу не какому-то чужому дяде, а человеку, которого давно и хорошо знаю и который вложил в свой спектакль по ней много любви", - сказал Андрусь Горват.

Андрусь Горват

В постановке заняты три актера: Михаил Зуй, Светлана Аникей и Дмитрий Есеневич. Они исполняют шесть ролей.

Спектакль будет идти на малой сцене Купаловского театра, а летом планируется его показ для жителей деревни Прудок - героев дневника и постановки. Билеты на июньские показы в Купаловском были проданы в течение шести часов.

Проект осуществлен при поддержке Министерства культуры Беларуси и одного из белорусских мобильных операторов.-0-