Спектакль "Такие хрупкие мечты" 19 декабря представят в НАДТ им. М.Горького особенные актеры

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спектакль "Такие хрупкие мечты" 19 декабря представят на сцене Национального академического драматического театра им. М.Горького особенные актеры, сообщила на пресс-конференции председатель благотворительного общественного объединения "Мир без границ" Татьяна Поевская, передает корреспондент БЕЛТА.

На сцене НАДТ будет показана театральная постановка с участием воспитанников 9 домов-интернатов для детей с особенностями психофизического развития и 4 учебно-воспитательных учреждений закрытого типа. В премьере также принимают участие актеры театра. Пьеса "Такие хрупкие мечты" создана специально Александром Вергуновым.

Как рассказала Татьяна Поевская, спектакль "Такие хрупкие мечты" - один из этапов акции "Большое искусство руками маленьких людей", которую проводит БОО "Мир без границ" при поддержке Министерства труда и социальной защиты и Минобразования. Цель этой акции - приобщить к искусству воспитанников домов-интернатов для детей с особенностями психофизического развития и учебно-воспитательных учреждений закрытого типа, дать возможность раскрыть талант особенных ребят в различных видах искусства. Для них проводятся пленэры, а проводниками в мир искусства становятся известные в своей сфере мастера. Так, первый этап акции в 2012 году был посвящен художественному мастерству. Итогом творческого эксперимента стала выставка картин, которая и сегодня экспонируется на разных площадках Беларуси.

Второй этап акции был посвящен вокальному мастерству. Музыкально одаренные воспитанники пели вместе со звездами белорусской эстрады, а также записали совместный диск.

Затем смогли проявить себя те, кому интересно фотоискусство, кто талантлив в танце. Спектакль на сцене Национального академического драмтеатра проводится во второй раз - первый опыт сотрудничества был два года назад, тогда же было решено его продолжить.

Подобная практика дает возможность особенным детям почувствовать себя вовлеченными в общество, ощутить себя артистами, получить опыт и толчок к развитию своих способностей, отметила Татьяна Поевская.

Как добавил первый заместитель директора Национального академического драматического театра им. М.Горького Игорь Андреев, при инициативе обеих сторон подобный опыт будет продолжен, театр готов предоставлять свои ресурсы для будущих проектов.-0-