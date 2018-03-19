Спектакль театра "Русская сцена" из Берлина сняли с программы "М.@rt.контакта-2018" - режиссер попала в ДТП

19 марта, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Театр "Русская сцена" из Берлина не сможет принять участие в XIII Международном молодежном театральном форуме "М.@rt.контакт-2018" в Могилеве, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор Могилевского областного драматического театра Андрей Новиков.

"Все дело в том, что во время гастролей в Объединенных Арабских Эмиратах режиссер и автор инсценировки Инна Соколова-Гордон попала в аварию, получив травмы различной степени тяжести. А поскольку она была задействована в этой постановке еще как техник и осветитель (в проекте были заняты всего три человека), то спектакль пришлось отменить, - пояснил Андрей Новиков. - Мы желаем режиссеру скорейшего восстановления и приносим свои извинения за возникшие неудобства зрителям, купившим билеты на спектакль. Приобретенные билеты можно сдать в кассу драмтеатра".

Моноспектакль"Исповедь маски" в исполнении Андрэ Машоя должны были показать 27 марта, в день закрытия форума.

"М.@rt.контакт-2018" откроется 21 марта. В течение семи дней на различных сценических площадках запланирован показ 22 спектаклей 21 театра из 8 стран: России, Беларуси, Украины, Польши, Казахстана, Литвы, Латвии, Словакии.

Первый фестиваль прошел в 2006 году. За 12 лет форум стал одним из самых значительных и ожидаемых культурных событий не только в Могилеве, но и на всем театральном пространстве Беларуси. За годы проведения фестиваля было показано 190 спектаклей из 20 стран, их посмотрели более 40 тыс. зрителей. Учредителями форума выступают Могилевский областной исполнительный комитет, главное управление идеологической работы, культуры и по делам молодежи Могилевского облисполкома, Могилевский областной драматический театр.-0-