Спектаклем "Пинская шляхта" открывается в Бресте международный театральный фестиваль

8 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Спектаклем "Пинская шляхта" сегодня в Бресте откроется XXII Международный театральный фестиваль "Белая вежа", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Показ этой культовой постановки Национального академического театра имени Я.Купалы пройдет при аншлаге - все билеты на спектакль проданы. Среди фаворитов "Белой вежи-2017" также "Альбом" Рижского русского театра имени М.Чехова, "Ангелы Достоевского" Русского драмтеатра Литвы, "Ненормальная" Ровенского музыкально-драматического театра, "Скрипка Ротшильда" Московского ТЮЗа, "Билли Миллиган" Такого театра из Санкт-Петербурга, "Опиум" минского Центра визуальных и исполнительских искусств.

По словам организаторов, концепцию нынешней "Белой вежи" определили уличные спектакли, современная драматургия, классические театры и хороший эксперимент. Так, координатор программы фестиваля, помощник художественного руководителя Брестского академического театра драмы Анжела Саиди особо выделила несколько постановок, отличающихся своей новизной. Это уличное представление "Высокие мечты" пражского театра V.O.S.A., спектакль "Краткая история Вселенной" "Клауд театра" из польского Вроцлава.

"Сейчас в европейском театре очень популярен синтез искусств. "Клауд театр" покажет, каким максимально техничным может быть совмещение театра и кино. Картинка в этом спектакле без слов рождается на глазах у зрителя и транслируется онлайн. Мультимедийный перфоманс превращает театральное представление в совершенно новый жанр - перформативное кино", - рассказала Анжела Саиди.

Всего в фестивальной афише заявлены 28 спектаклей в исполнении коллективов из 14 стран. Показы пройдут на 10 языках в сопровождении субтитров на белорусском и русском.-0-

Самые интересные новости про Брест читайте в нашей группе ВКонтакте!