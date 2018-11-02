Спецприз Президента Беларуси на "Лістападзе" вручен Рустаму Сагдуллаеву

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спецприз Президента Беларуси "За сохранение и развитие традиций духовности в киноискусстве" вручен актеру, режиссеру, продюсеру Рустаму Сагдуллаеву, награду вручил заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Петришенко, передает корреспондент БЕЛТА с церемонии открытия XXV Минского международного кинофестиваля "Лістапад".

"Я не ожидал такой высокой награды. Это очень волнующий для меня момент. Актеры тоже теряются в такие минуты. Спасибо белорусской земле и всем кинематографистам Беларуси за такую высокую оценку", - сказал Рустам Сагдуллаев.

Узбекский актер и режиссер в этом году почетный гость фестиваля. "Я третий раз приезжаю на "Лістапад" и всегда с трепетом жду, пригласят или нет. С каждым годом все больше стран и картин участвуют в фестивале. Это говорит о его международном статусе. Белорусы сохраняют свою духовность, доброту, поэтому все стремятся сюда приехать. Мне хочется пожелать зарубежным участникам, чтобы они привозили добрые картины, тогда они будут сочетаться с ментальностью белорусов", - отметил он в беседе с корреспондентом БЕЛТА.

XXV Минский международный кинофестиваль "Лiстапад" проходит в Минске с 2 по 9 ноября под слоганом "Познавая белый свет" и посвящен известному режиссеру Кире Муратовой. Основные площадки форума в этом году кинотеатры "Центральный", "Мир", "Пионер", "Москва", "Беларусь", Falcon Club Бутик Кино и Музей истории белорусского кино. В фестивале примут участие более 160 картин из 48 стран.

Фильм "Холодная война" открыл "Лістапад-2018" Приветствие участникам фестиваля от имени Президента Беларуси Александра Лукашенко зачитал заместитель премьер-министра Игорь Петришенко.

"Лістапад" аккредитован Международной федерацией ассоциаций кинопродюсеров (FIAPF) как конкурсный фестиваль фильмов стран Балтии, Центральной Азии, Центральной и Восточной Европы. С прошлого года на фестивале вручается в том числе приз Международной федерации кинокритиков (FIPRESCI). Таким образом, "Лістапад" входит в список самых престижных кинофорумов, в числе которых - всемирно известные Берлинский, Венецианский, Варшавский. Учредители ММКФ - Министерство культуры Беларуси и Минский городской исполнительный комитет, организатор - Центр визуальных и исполнительских искусств "АРТ Корпорейшн".-0-

Фото Геннадия Жинкова