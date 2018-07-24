Средневековые квесты ждут гостей "Рыцарского фэста" в Мстиславле

24 июля, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. В Мстиславле 4-5 августа пройдет праздник средневековой культуры "Рыцарский фэст", сообщили корреспонденту БЕЛТА в райисполкоме.

Открытие праздника и шествие рыцарских клубов традиционно пройдут на площади Петра Мстиславца. Ожидается около 40 рыцарских объединений. Бои и показательные выступления развернутся на ристалище Замковой горы. В центре города разместится Город мастеров. Будут работать открытые кафе и выездная торговля. Вновь посетят праздник кулинары из Литвы, чтобы порадовать вкусными мясными и овощными деликатесами, самодельными напитками. Впервые появится возможность увидеть фестиваль с высоты птичьего полета. За городом будет организована работа аэроклуба, и все желающие смогут подняться над праздничным Мстиславлем.

Помимо традиционных рыцарских сражений, турнира лучников, конных забав от клуба "Золотая шпора" решено включить в программу различные средневековые приключенческие квесты. Например, квест "Путешествие во времени" будет проводиться для детей в старинной пожарной каланче, которая превратится в настоящую средневековую башню. Здесь также можно будет увидеть выставку "На службе пожарной". Не менее захватывающими обещают быть квест-игры для взрослых: "Сокровище Средневековья" и "Тайны рукописи Средневековья" в подземельях кармелитского костела. Участников ожидают приключения с поиском ключей, разгадыванием головоломок, встречи с историческими персонажами, а победители получат призы.

Изюминкой выставки из фондов местного историко-археологического музея "Клады мстиславской земли" станет настоящий золотой дукат (или голландский гульден), найденный в 1990 году Олегом Трусовым около кармелитского костела. Можно будет увидеть и другие раритеты из нумизматической коллекции. Во время экскурсии "В вихре столетий" предлагают посетить уникальный раскоп древнего городища на Замковой горе. Тут же в башне-донжоне будет открыта выставка коллекционного оружия. Привлечет внимание и выставка "Охота на ведьм", где все экспонаты представляют собой яркую иллюстрацию времен инквизиции и выполнены по технологиям того времени.

В Мстиславль с концертом приедет российская фолк-металл группа Alkonost. Это музыкальный коллектив из города Набережные Челны. Порадуют своим творчеством постоянные гости: "Літы Талер", PAWA и другие. Театр фарса и огня Balagan Band зажжет ночь фаер-шоу, порадует флаг-шоу и шоу на ходулях.

На ночлег гости смогут размеситься в палаточном лагере на площадке возле центра физкультурно-оздоровительной работы "Олимп". Сюда подведена вода, установят биотуалеты и разрешат использовать костры для приготовления пищи. Парковки для автомобилей расположатся возле гостиницы и на улицах Юрченко, Интернациональная и Коммунарная.

Цены на билеты остались прежними, а приобретение комплексного квитка даст возможность сэкономить и посетить самые зрелищные выступления.-0-