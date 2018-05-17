Средневековый лагерь воссоздадут на фестивале в Пинском районе

17 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Пинском районе 19 мая пройдет фестиваль истории и краеведения "Городище-Пинеск", приуроченный к Году малой родины, сообщили корреспонденту БЕЛТА организаторы.

С инициативой проведения мероприятия выступили представители "Кавальскай майстэрні", действующей при Брестском областном центре инновационного и технического творчества. Изначально они готовились к отчетной выставке кузнечных изделий. Затем возникла идея организовать на открытом воздухе фестиваль, чтобы рассказать о жизни предков в средние века. Местом проведения выбрана деревня Городище, где около 1 тыс. лет назад находилось древнее славянское поселение.

Посетители феста смогут увидеть, в каких условиях жили люди на этой территории несколько столетий назад, как проходил их день. "Мы создали около 50 новоделов бытовых предметов, некоторых видов вооружения, реконструировали костюмы славянских воинов. Сделали характерную для той эпохи мебель, мастер гончарного дела помог воссоздать глиняную посуду. Также нам удалось реконструировать горн на мехах", - отметил руководитель творческого объединения "Кавальская майстэрня" Алексей Ноздрин.

Для гостей фестиваля будут организованы мастер-классы по традиционным народным промыслам. Они смогут поучаствовать в старинных белорусских забавах, играх и конкурсах, побывать на экскурсии, послушать исторические лекции. Также реконструкторы воспроизведут несколько эпизодов средневековых боев.

"Мы хотим привлечь внимание общественности к археологическому комплексу в Городище. О нем знают немногие, хотя он находится всего в нескольких километрах от города. По одной из версий, именно Городище послужило протогородом Пинска. В Год малой родины это историческое место приобретает особое значение", - подчеркнул Алексей Ноздрин.

Организаторами фестиваля выступают Пинский райисполком, Брестский областной центр инновационного и технического творчества, творческое объединение "Кавальская майстэрня".-0-