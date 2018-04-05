Старинный обряд проведут на Пасху в Дрогичинском районе

5 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В деревне Бездеж Дрогичинского района 8 апреля проведут старинный обряд "Стрылка", сообщили корреспонденту БЕЛТА в музее народного творчества "Бездежский фартушок".

Этот весенний обряд внесен в список нематериальных историко-культурных ценностей Беларуси. В деревне Бездеж он ежегодно проводится в первый день православной Пасхи. Сразу после окончания службы в церкви Святой Троицы народ собирается на площади возле храма. "Стрылка" представляет собой вождение хоровода. Причем по форме он напоминает не круг, а треугольник. Первыми действо начинают девочки (их называют "зернышками"), которые небольшими группками выстраиваются на трех краях хоровода. Затем к ним присоединяются женщины разных возрастов. Взявшись за руки, участницы поют старинную песню "Ой, лети, лети, Стрылка". Длится представление около десяти минут.

"Стрылка" символизирует окончание Великого поста, приход весны и пробуждение природы. Считается, что после этого сельчане могут проводить гуляния, начинать полевые работы. В Бездеже бережно сохраняют обряд, аналогов которому нет в Беларуси. Понаблюдать за ним собираются не только местные жители. Приезжают гости из соседних деревень и даже других регионов.

"Интерес к обряду только растет. С каждым годом нас посещает все больше гостей. В этом году ожидаем около 500 человек", - отметили в музее.

Для участия в "Стрылке" местные жительницы надевают известные бездежские фартушки. В старину у каждой сельчанки было до 12 оригинальных фартуков - на каждый великий церковный праздник.-0-