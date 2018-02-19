19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Старт второму конкурсу юных читателей "Жывая класіка" будет дан на книжной выставке в Минске. Об этом сообщила журналистам первый заместитель председателя Союза писателей Беларуси Елена Стельмах, передает корреспондент БЕЛТА.

В 2017 году в конкурсе приняли участие более 13 тыс. юных читателей. Это состязание вызвало большой интерес и с 2 марта пройдет во второй раз. Произведения классиков очень нравятся детям, и важно, как взрослые донесут им любовь к родному слову, считает она.

Елена Стельмах сообщила, что из 276 книг, которые изданы Союзом писателей Беларуси в прошлом году, больше половины - на белорусском языке. Интересным проектом союза стали встречи писателей с читателями в книжных магазинах по всей республике, такой формат мероприятий найдет продолжение и в нынешнем году. На ее взгляд, тот факт, что победителями Национальной литературной премии в 2017 году стали в основном белорусскоязычные произведения, также является своеобразной поддержкой литературы на белорусском языке.

Первый заместитель председателя Союза писателей Беларуси рассказала, что Литературный институт имени Горького в Москве планирует открыть группу художественного перевода белорусского языка. Средства для этого выделены, но пока группа не сформирована. Она высказала надежду, что заинтересованные получить такое образование отзовутся.-0-