26 февраля, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Стартовала продажа билетов на концерты "Славянского базара" через сайты билетных операторов, сообщили корреспонденту БЕЛТА в дирекции фестиваля.
С 26 февраля приобрести билеты на концерты в Летнем амфитеатре стало возможно на сайтах билетных операторов kvitki.by и ticketpro.by для людей по всему миру. 23-25 февраля продажи велись только в кассах Витебска.
Наибольшим спросом у витебчан и гостей города, прибывших в областной центр специально за билетами, пользовалось цирковое шоу братьев Запашных "UFO. Цирк с другой планеты". В лидерах продаж билеты на концерты Николая Баскова, Елены Ваенги, Хора Турецкого и Тимати, который впервые выступит на "Славянском базаре". Востребованы у зрителя юбилейный вечер композитора Александра Морозова, концерты торжественного открытия и закрытия форума, "Золотой хит", конкурс молодых исполнителей, взрослый и детский музыкальные конкурсы, а также сольники.
Старт второго этапа продажи билетов запланирован на 23 марта. В него будут включены проекты на разных площадках: гала-концерты "Союзное государство приглашает...", "Шансон ТВ - все звезды", "Ритмы лета", мероприятия XVI Международного детского музыкального конкурса "Витебск-2018" в концертном зале "Витебск" и другие проекты. С третьего этапа будут запущены в продажу все фестивальные проекты.-0-
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