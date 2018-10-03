Стать участниками конкурса на создание символа Года малой родины могут все желающие

3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Принять участие в республиканском творческом конкурсе на создание символа Года малой родины могут все желающие, независимо от места проживания, профессионального статуса и возраста. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в управлении культуры и народного творчества Министерства культуры Беларуси.

"Творческое состязание является открытым по составу участников, свои предложения могут представить и физические, и юридические лица, и авторские коллективы как Беларуси, так и других стран", - отметили в ведомстве.

Материалы на конкурс - а это цветное изображение в электронном виде и распечатанное на листе формата А3, а также пояснительная записка, раскрывающая авторскую идею - нужно подать по 15 октября по адресу г.Минск, пр.Победителей, 11, каб.304. В пакет документов также включается заявка на участие в конкурсе.

Жюри рассмотрит предложения не позднее 1 ноября. Конкурсные материалы будут подаваться под цифровыми кодами. Критерии их оценки: соответствие условиям конкурса, высокий профессиональный и художественный уровень, использование оригинального решения, создание наиболее выразительного образа.

Победителю присуждается премия в размере 50 базовых величин (1 БВ - Br24,5).

Положение о республиканском творческом конкурсе на создание символа Года малой родины опубликовано на сайте Министерства культуры в разделе "Конкурсы и мероприятия".-0-