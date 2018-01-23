Статус историко-культурной ценности получит традиционное белоузорчатое ткачество Понеманья

23 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Статус историко-культурной ценности получит элемент нематериального культурного наследия "Традиционное белоузорчатое ткачество Понеманья" в городе Лида Гродненской области. Это предложение одобрила сегодня Белорусская республиканская научно-методическая рада по вопросам историко-культурного наследия при Министерстве культуры Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

Представляя элемент нематериального наследия, младший научный сотрудник отдела ремесел и традиционной культуры Лидского районного центра культуры и народного творчества Марина Савицкая рассказала, что традиционное белоузорчатое ткачество было распространено в крестьянском быту Понеманья в течение XIX века и большей части XX века. Подтверждением тому является наличие большого количества белоузорчатых рушников и скатертей в этнографических коллекциях белорусских музеев. В домах сельчан Гродненщины еще в последнюю четверть XX века изделия из белого узорчатого полотна были в широком употреблении, носителями традиции сохранялись знания и навыки, но практика ткачества в сельской среде почти прекратилась. Некоторые техники белоузорчатого ткачества существовали и на других территориях Беларуси, но только в Понеманье этот вид ткачества получил широкое развитие и стал отличительным региональным явлением.

Белоузорчатое ткачество объединяет различные техники ручного ткачества, в результате которых создается красивое белое полотно со сложной мелкоузорчатой структурой поверхности и деликатной фактурой, образованной особенным переплетением нитей основы и утка. Такое полотно используется главным образом для изготовления рушников, скатертей, салфеток. Изделия из него отличаются тонкостью и ажурностью. Высокий художественный уровень изделий достигается в результате мастерского владения навыками ремесла на всех этапах процесса ткачества: выбора пряжи, снования и заправки кросен, применения разных техник в процессе ткачества, украшения готовых изделий. Белоузорчатые ткани изготавливаются из льняных и хлопчатобумажных нитей белого цвет, в некоторых техниках дополнительно применяются шелковые нитки и нитки серого цвета.

Среди тканых изделий региона наиболее выделяются рушники. Эти изделия отличаются оригинальностью полотна, достоинство которого в высоком качестве, совершенстве исполнения, эффектной игре светотеней на мелкоузорчатой белой поверхности. Цветной узор, вытканный или вышитый, идет только по краям изделия либо вовсе отсутствует, распространено украшение ажурными кружевами, связанными крючком.

Сегодня мастерством ткачества, которое существовало и передавалось в семье, владеет лидчанин Евгений Маркевич. По профессии он врач, но, получив знания и умения от своей бабушки еще ребенком, Евгений стал продолжателем традиции и не только посвящает любимому занятию свое свободное время, но и делится знаниями и умениями с другими. Процесс ткачества налажен в отделе ремесел и традиционной культуры Лидского районного центра культуры и народного творчества. Для ткачества умельцы используют кросны, которые достались современным мастерам в наследство от старших носителей местных традиций ткачества.-0-