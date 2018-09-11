Стихи известных китайских поэтов на белорусском языке прозвучали в Доме дружбы

11 сентября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Стихи известных китайских поэтов в переводе на белорусский язык звучали сегодня на вечере в Доме дружбы, передает корреспондент БЕЛТА.

Ведущий вечера белорусский поэт, публицист, главный директор Международного радио "Беларусь" Наум Гальперович подчеркнул важность развития литературных связей между Беларусью и Китаем как составляющей всестороннего взаимодействия между двумя государствами. По его словам, в стране в последние годы уделяется большое внимание переводам китайской поэзии на белорусский язык. В Беларуси создаются сборники китайской поэзии, которые пользуются популярностью у читателей.

Прекрасные поэтические строки китайских авторов на белорусском языке звучали на вечере в исполнении участников театра-студии "Актер" и курсантов Белорусской государственной академии авиации, сотрудников Белорусского общества дружбы и культурной связи с зарубежными странами. Слушатели познакомились с произведениями таких известных китайских авторов, как Ли Бо, Ду Фу, Цюй Юань, Ай Цин. В вечере приняли участие советник посольства Китая в Беларуси Чэнь Вэйвэй, представители общества дружбы "Беларусь-Китай", творческая интеллигенция, студенты и школьники, увлекающиеся китаеведением.-0-