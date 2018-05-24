Стихи на 9 языках звучали на вечере в Доме дружбы ко Дню славянской письменности

24 мая, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Стихотворения и песни на 9 языках звучали 24 мая на вечере в Доме дружбы, который был посвящен Дню славянской письменности, передает корреспондент БЕЛТА.

В качастве исполнителей на мероприятии выступили послы зарубежных государств, дипломаты, общественные деятели, в частности, посол Болгарии Ангел Ганев, посол Сербии Велько Ковачевич, посол Чехии Милан Экерт, а также представители посольств Словакии, Польши, России, Украины.

Поэтические строки известных поэтов разных государств были тепло восприняты участниками вечера дружбы. Мероприятие позволило прикоснуться к национальному творчеству стран, связанных узами славянской письменности.

Председатель президиума Белорусского общества дружбы и культурной связи с зарубежными странами Нина Иванова напомнила, что 24 мая ежегодно во всех славянских странах отмечается День славянской письменности и культуры. Истоки этого праздника неразрывно связаны с чествованием святых равноапостольных Кирилла и Мефодия - просветителей славян, создателей славянской азбуки.

Кирилл и Мефодий составили славянскую азбуку, перевели с греческого на славянский язык несколько богослужебных книг (в том числе избранные чтения из Евангелия, апостольские послания и Псалтырь), чем способствовали введению и распространению славянского богослужения, а также, опираясь на глубокие знания греческой и восточной культур и обобщив имевшийся опыт славянского письма, предложили славянам свой алфавит.

Наследие Кирилла и Мефодия оказало огромное воздействие на культуру славянских государств: Болгарии (а через ее посредство - Руси и Сербии), Чехии, Хорватии. Разработанная Кириллом и Мефодием письменность оказала огромное влияние на развитие русской книжности и литературы. В сознании многих поколений Кирилл и Мефодий - символы славянского письма и славянской культуры.

Культ Кирилла и Мефодия получил широкое распространение во всех славянских странах, как православных, так и католических (братья были канонизированы вскоре после смерти). Установленный церковью еще в X-XI веках День памяти Кирилла и Мефодия (24 мая) в Болгарии был превращен впоследствии в праздник национального образования и культуры.-0-